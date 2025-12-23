Sezioni
Cronaca
23/12/2025 15:37:00

Marsala: ancora una rissa in pieno giorno in via Stefano Bilardello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/marsala-ancora-una-rissa-in-pieno-giorno-in-via-stefano-bilardello-450.jpg

Ancora violenza e ancora momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Marsala. Intorno alle 14:30 si è verificata una rissa all’inizio di via Stefano Bilardello, sul lato che incrocia via Mazzini.

 

Secondo le prime informazioni, diverse persone sarebbero rimaste coinvolte nello scontro. Quattro o cinque avrebbero bloccato una donna, forse in seguito a un tentativo di furto avvenuto poco prima, circostanza che resta comunque al vaglio degli investigatori.

 

La situazione ha provocato il blocco temporaneo della strada, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, e un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ad alcune delle persone coinvolte che avrebbero riportato ferite. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti. 



