Marsala: rissa in via Stefano Bilardello. Tre le persone coinvolte, ci sono feriti

07/12/2025 13:11:00

Altro episodio di violenza questa mattina a Marsala. Intorno alle 10, in via Stefano Bilardello, è scoppiata una rissa che ha coinvolto almeno tre persone, di origine straniera. Durante la colluttazione uno dei partecipanti è finito a terra, mentre alcune donne presenti sono state viste fuggire per allontanarsi dalla scena.

La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento congiunto di Carabinieri, Polizia, dei militari dell’Esercito impegnati nel controllo del territorio e di un’ambulanza del 118, poiché alcuni dei coinvolti hanno riportato ferite e sono stati trasferiti al Pronto Soccorso del "Paolo Borsellino". Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare le persone coinvolte.

L’episodio arriva a poche ore di distanza dall’aggressione avvenuta nella notte in via Mazara, dove un uomo, mentre rientrava a casa, è stato affiancato da due persone in scooter e colpito al volto con una bottiglia di vetro. Due fatti ravvicinati che aumentano il clima di tensione e preoccupazione che si respira in città da tempo.



