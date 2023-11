Marsala, il consiglio discute del bilancio. Tutti i numeri

20/11/2023 19:39:00

Consiglio comunale di Marsala. Il presidente, Enzo Sturiano, chiede all'aula un minuto in ricordo di Giulia Cecchettin ennesima vittima di Femminicidio. Dopo averlo osservato, relaziona sul bilancio di previsione 2023-25 dell'ente.

Sintetizzando, l'assessore Agate fa presente il disavanzo che a fine 2021 era diminuito da 19 milioni di euro a 17.6. Grazie agli accantonamenti iniziali nel 2016 x 30 anni pari a 700mila euro annuali. Dal 2021 la stessa cifra per 15 anni.

Come notizia positiva riporta la disponibilità di cassa che nel 2020 erano tre milioni, nel 2021 sei, nel 2022 17.2. Le entrate:364.017.516,89 euro per il 2023, 238.674.093,56 per il 2024, 227.283.794,48 per il 2025.

Uscite: 363.347.724,53 per il 2023, 238.674.093,56 per il 2024,227.283.794,48 per il 2025. Per gli anni 2024-25, sono di competenza, ossia presunti. Ormai per 2023 le cifre sono di cassa.

Nel 2022 ,il comune ha incassato 324.970.898,60, spendendone 323.129.755,01, in 16 missioni - aree-. Iniziando dai servizi istituzionali, generali e di gestione, poi dal soccorso civile, alla giustizia, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e diritto allo studio, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, politiche giovanili, sport e tempo libero, turismo.

Per i rifiuti si è pagato 19.952.690,60, quest'anno si aggiungono altri 650mila euro, per il servizio idrico integrato 14.626.755,38.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 46.442.109,43 per il 2023 quasi 66. Sono rispettati per i revisori i principi di veridicità e attendibilità. Il consigliere comunale Nicola Fici chiede in che in modo il primo cittadino vuole portare alle 36 ore settimali il personale come promesso dallo stesso, l'ente spende 24 milioni per 518 unità e la destinazione della tassa di soggiorno. Ferrantelli critica il sindaco perché incapace di sinergia con consiglio comunale e vertici regionali. Il bilancio è ingessato e permette pochi margini di manovra. Di Pietra annuncia emendamento sulla destinazione della tassa di soggiorno. I lavori sono aggiornati alle 11 di domani, sarà in aula la dirigente Celona per Marsala Schola, è in vista una seduta fiume.

Vittorio Alfieri

Questo il comunicato dell'ufficio stampa del Comune:

Il Consiglio comunale di Marsala presieduto da Enzo Sturiano ha avviato oggi, in seduta anti meridiana, la discussione generale sul bilancio di previsione 2023-2025.

Il dibattito è cominciato dopo il prelievo dell’atto amministrativo avvenuto all’unanimità dei 13 consiglieri presenti in aula.

Subito dopo vi è stata la relazione dell’assessore alle finanze Salvatore Agate che successivamente ha anche risposto alle domande dei consiglieri intervenuti nel dibattito Nicola Fici, Pino Ferrantelli, Gabriele Di Pietra e Rosanna Genna.

Ancora una volta si è discusso di diversi argomenti fra i quali la situazione economica dell’Istituzione Marsala Schola, la stabilizzazione a 36 ore degli ex contrattisti, l’imposta di soggiorno, le entrate e i trasferimenti più in generale. Secondo le richieste dei consiglieri i lavori sono stati aggiornati a domani mattina alle ore 11,00 con la continuazione della discussione sul Bilancio. E’ previsto, infatti, l’intervento del direttore di Ragioneria Filippo Angileri.

Preliminarmente al dibattito sul Bilancio sono intervenuti in aula Pino Ferrantelli, Pietro Cavasino, Elia Martinico e la vice Sindaco Valentina Piraino che hanno fermamente condannato l’ennesimo femminicidio avvenuto in Friuli, quello di Giulia Cecchin e quelli delle tantissime vittime di violenza contro le donne.

Da parte sua il Presidente ha quindi disposto un minuto di raccoglimento.

Al coordinamento dei lavori oltre al Presidente Sturiano si sono alternati la sua vice Eleonora Milazzo e il consigliere Piero Cavasino.