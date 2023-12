 Il mazarese Angelo Ditta su "Sicilian Naturalistic News". Ha scoperto tre nuovi insetti

06/12/2023 16:30:00

Il mazarese prof. Angelo Ditta, membro dell'Accademia selinuntina, con la collaborazione di Salvatore Surdo dell'Università di Palermo, anche quest'anno per il quarto anno consecutivo, è presente sul "Sicilian Naturalistic News" con tre nuove scoperte di insetti dell'ordine dei Ditteri, (ordine che comprende mosche, zanzare, sirfidi ecc.) mai segnalati per la Sicilia.

In particolare ha trovato lungo le sponde del fiume Mazzaro, una speciale moschina di 3 mm, Leptometopa latipes, la cui presenza era stata segnalata da approfonditi studi molecolari nel Sarcofago di Federico II. Tutti i Ditteri ritrovati nel nostro territorio da Angelo Ditta sono conservati, grazie alla collaborazione di Paul L. T. Beuk, al Natuur Historisch Museum dì Maastricht nei Paesi Bassi.

Angelo Ditta non è nuovo nel mondo della ricerca: negli ultimi cinque anni ha già scoperto 5 specie di artropodi nuovi per l'Italia e altre 20 specie nuove per Sicilia.