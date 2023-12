Marsala, il padiglione Covid diventa un pronto soccorso...

06/12/2023 22:10:00

Il padiglione delle malattie infettive di Marsala diventa, provvisoriamente, un pronto soccorso. Da quello che conferma l'onorevole Stefano Pellegrino, sembra che sia proprio questa la destinazione finale, quanto meno provvisoria, del famoso padiglione.

Per la struttura sanitaria c'è la conferma del finanziamento di 17 milioni di euro, fondi già stanziati e fruibili dall'azienda sanitaria di Trapani per il completamento dell'opera che, lo ricordiamo, doveva essere pronta entro maggio del 2021, in piena pandemia da Covid-19.

Il deputato regionale di Forza Italia, Stefano Pellegrino, conferma che il padiglione avrà come sua attività principale quella della ricerca scientifica per patologie nel campo epidemiologico, ma che allo stesso tempo, nell'immediato, sarà un pronto soccorso, uno dei più importanti della Sicilia.

"I lavori inizieranno a breve, sono stati già consegnati - ha detto Pellegrino - le somme sono state riprogrammate, e sono a disposizione, adesso tocca al commissario dell'Asp di Trapani, rivedere il progetto che per il momento deve essere destinato a pronto soccorso".

Per l'ospedale di Alcamo ancora bloccati i 21 milioni di euro - Promosse e 40 anni di attesa, ma ad Alcamo il nuovo ospedale che i cittadini attendono da troppo tempo non c'è. Il progetto ancora non è pronto e l'iter per i 21milioni non è completo. Con gli aumenti dovuti ad inflazione, pandemia e guerra, lo stanziamento potrà comunque servire a realizzare meno della metà delle opere. Il preventivo totale è infatti cresciuto fino a 51 milioni di euro. L’ASP di Trapani da alcuni mesi fa ha richiesto all’assessorato regionale alla salute di potere investire le somme mancanti per costruire il nuovo nosocomio alcamese di contrada San Gaetano e intanto vanno avanti le procedure di esproprio dei terreni e si attende.