Sicilia, 2023 in crescita per imprese e occupazione . +34 mila aziende e 15mila addetti

06/12/2023 16:02:00

Il 2023 ha portato la ripresa economica in Sicilia: infatti, il numero di imprese è cresciuto di 34mila unità e quello degli occupati

di 15mila addetti.

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, nel terzo trimestre di quest’anno le imprese attive erano più di 382mila, in forte aumento (+34.079) rispetto alle 348 mila del terzo trimestre del 2022. Il trend favorevole ha fatto sì che, mettendo a confronto i due periodi, da un saldo negativo fra iscrizioni e cessazioni di -437 imprese a

luglio-settembre 2022 si sia passati a un saldo positivo di +687 aziende.

La ripresa delle attività economiche ha prodotto anche un significativo aumento di posti di lavoro, +14.958, facendo lievitare il numero di occupati da 1 milione 116 mila a 1 milione 181 mila unità.

In questo scenario particolarmente dinamico si inserisce il progetto di Unioncamere Sicilia “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo di perequazione 2021-2022 di Unioncamere nazionale, con il quale il sistema camerale siciliano è pronto a sostenere tutti coloro che aspirano a trovare uno sbocco di lavoro, aiutandoli a diventare imprenditori. Il progetto, infatti, offre informazioni di tipo amministrativo, organizzativo e di prima valutazione sull'idea d'impresa, si

propone di diventare un punto di riferimento per chi ha un'idea imprenditoriale che vorrebbe realizzare, fornisce anche notizie sulle agevolazioni per l’autoimprenditorialità.

Questa misura di sostegno alla nuova occupazione è rivolta agli studenti che stanno completando il ciclo delle scuole secondarie e

terziarie, ai neet, agli inoccupati, ai disoccupati, a coloro che sono in cerca di prima occupazione e ai lavoratori che desiderino cambiare attività.

Per tutti questi soggetti sono disponibili la nuova piattaforma nazionale delle Camere di commercio “Servizio nuove imprese”, lo “Sportello Servizio nuove imprese” e il “Punto impresa digitale”.