Oggi a Caserta il ricordo del maggiore Fabio Antonio Altruda. Venerdì cerimonia a Birgi

13/12/2023 17:01:00

Con una cerimonia breve, ma densa di significato, oggi a Caserta è stato ricordato il maggiore Antonio Fabio Altruda precipitato, un anno fa, con il suo aereo. Venerdì ci sarà una manifestazione alla base militare di Birgi.

Il pilota stava facendo rientro all'aeroporto trapanese, al termine di una missione, quando si schiantò nelle campagne circostanti. Il cadavere venne recuperato durante la notte. Una vicenda ancora tutta da decifrare. Cosa sia accaduto, infatti, è ancora un mistero.

Lo scorso mese di luglio è stata data notizia sull'apposizione (a cura del governo italiano) del Segreto di Stato sulle informazioni tecniche del veicolo in relazione ai resti rinvenuti. Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica prontamente smentiva la circostanza, ma l'autorità giudiziaria notificava l' informazione relativa proprio al segreto di Stato all'avvocato Fabio Sammartano nell'interesse della famiglia dell'ufficiale.

Ad oggi nonostante le indagini sembrino giunte alle fase conclusive, non si hanno certezze circa l'eventuale iscrizione di nominativi nel registro delle persone indagate. Nei giorni scorsi la Procura di Trapani ha ricevuto la relazione tecnica dai propri consulenti nominati per far luce sulla dinamica della sciagura aerea. Durante le indagini sono state sentite diverse persone a cura dei militari del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Trapani.

Anche la famiglia del pilota ha nominato propri consulenti tecnici al fine di concorrere nell'accertamento delle cause della tragedia. Quanto accaduto, quella maledetta sera sul cielo di Trapani, però, è ancora avvolto nel mistero.