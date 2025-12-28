Sezioni
Cronaca
28/12/2025 18:11:00

Trapani, chiede soldi ai genitori per la droga e li aggredisce: arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante di Trapani con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento della polizia è avvenuto nella serata di ieri in un’abitazione della zona del cimitero comunale, teatro dell’ennesima lite familiare.

 

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe chiesto del denaro ai genitori per acquistare una dose di droga. Al rifiuto dei familiari, sarebbe andato in escandescenza, dando origine a una situazione di forte tensione e paura all’interno dell’abitazione.

 

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la stessa famiglia, che ha contattato il numero di emergenza 113. Il rapido arrivo di una Volante ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

 

Il 18enne è stato bloccato dagli agenti e, su disposizione del magistrato di turno, condotto in carcere



