Le "larghe intese" di Quinci, il ritorno di Cristaldi, il terzo nome a sinistra. Gli ultimi movimenti politici a Mazara

16/12/2023 06:00:00

Cambiano le alleanze politiche a Palermo dove due consiglieri comunali di Azione, Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli, cioè del partito di Carlo Calenda, hanno deciso di aderire alla maggioranza cittadina, sostenendo il sindaco Roberto Lagalla. Giunta e Primo Cittadino di centrodestra.



Uno spostamento di campo, con adesione al gruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo”, che fa da apripista anche per Mazara del Vallo, città chiamata al voto alle amministrative della prossima primavera.



Ad oggi sono due i candidati sindaco, l’uscente Salvatore Quinci e l'ex sindaco Nicola Cristaldi.

Quinci si è presentato 5 anni fa con una struttura civica ma oggi ha alle spalle un partito a cui ha aderito già da un anno, si tratta proprio di Azione, mentre in giunta c’è un solo simbolo di partito con l’assessore Francesco Di Liberti, si tratta del partito di Matteo Renzi, Italia Viva.



Il sindaco uscente nel frattempo sta proprio dialogando con quasi tutti i partiti di controdestra, non chiude le porte nemmeno alla DC di Cuffaro, che a Mazara ha il suo rappresenta in Vito Gancitano.

Una linea ampia che potrebbe abbracciare da Forza Italia alla Lega passando per Fratelli d’Italia più le liste civiche di ispirazione centrista. L’attuale sindaco parla di 5 liste già allestite e solo da limare. Una alleanza, dunque, non anomala per Mazara e che potrebbe ricalcare quella di Palermo e di altre realtà territoriali.



Il Partito Democratico sta lavorando, invece, a mettere in piedi una colazione ampia che abbracci il Movimento Cinque Stelle ma che guardi anche alle associazioni e al civismo, non c’è un nome su cui puntano ad oggi ma sarà indicato, dicono, solo quando ci sarà certezza del programma da condividere e soprattutto verrà fuori da una condivisione di intenti.

Alle due candidature in campo, pertanto, si affiancherebbe la terza indicata proprio dall’area del centro sinistra.

Sarà interessante la posizione che assumerà Forza Italia, a Mazara le voci sono contrastanti: l’area di Toni Scilla guarda con favore alla candidatura di Cristaldi.

La pausa natalizia sarà un altro periodo di incontri cittadini per meglio incidere sulle alleanze da portare in tavola.

Nel frattempo il 19 dicembre tornerà a riunirsi il consiglio comunale, dove Quinci non ha una maggioranza, e che vedrà tra gli atti anche la surroga del consigliere Giovanni Iacono Fullone (sospeso dopo essere stato arrestato ai domiciliari nell'inchiesta sulla corruzione all'Asp) con Maria Celestino, che entra in consiglio comunale e che potrebbe proprio essere una consigliera di maggioranza.