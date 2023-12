Tragedia a Valderice, muore a 33 anni Leonardo Mazzara

18/12/2023 21:28:00

Tragedia a Valderice: nella notte è morto prematuramente il giovane Leonardo Mazzara. Aveva 33 anni ed una grande passione per lo sport. Era tesserato dell'Asd Number One.

Giusto ieri, domenica 17 Dicembre, aveva gareggiato in modo non agonistico all'evento inclusivo "Tutti in pista", promosso a Calatafimi Segesta dall'associazione "Sentiero per la vita".

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 33enne avrebbe accusato un malore dopo aver percorso alcune centinaia di metri mentre gareggiava all’evento inclusivo promosso da “Sentiero per la vita”. Soccorso e trasferito in ospedale in elisoccorso, avrebbe subìto un delicato intervento chirurgico per un sospetto problema all’aorta. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare.

Tanti i messaggi di dolore in queste ore, indirizzati al papà ed al fratello, e tra questi anche quello del Sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso e del Sindaco di Valderice, Francesco Stabile.