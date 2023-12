Il ritorno delle Province in Sicilia. Ok alla riforma in commissione all'Ars

23/12/2023 11:35:00

Sembra essere più vicino il ritorno alla vita delle Province in Sicilia.

È stata approvata in commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale, infatti, la riforma degli enti di area vasta, con la reintroduzione del voto diretto. Era stata la prima regione a cancellarle, potrebbe essere la prima a riportarle in vita. Nel testo non viene indicata alcuna data per le elezioni (si torna a 316 nuovi amministratori eletti), alla prima tornata si voterà in base agli attuali collegi come prevede una norma transitoria.

Secondo la riforma che adesso dovrà essere approvata dall’Aula i nuovi enti torneranno a chiamarsi province e saranno governate da un presidente e gestite dai consiglieri; spariranno quindi i Liberi consorzi comunali, mentre nelle tre città più grandi dell’Isola (Palermo, Catania e Messina) continueranno ad assumere la denominazione di «Città metropolitane».