Ignazio Boschetto si sposa

28/12/2023 12:37:00

Ignazio Boschetto, il cantante marsalese del celebre trio vocale Il Volo, e la modella e giocatrice di tennis italo-venezuelana Michelle Bertolini presto convoleranno a nozze.

Lo “certifica” un post sulla pagina Instagram di lei che non lascia spazio a dubbi.

Nel post la coppia appare in diverse pose romantiche con anello in bella vista e in cui Michelle scrive: «Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto!». Ignazio riposta tutto nelle sue storie.

La futura moglie di Boschetto, nata il 15 giugno 1994, è stata tennista professionista, costretta ad abbandonare i campi per un infortunio al ginocchio. Nel 2013 fu eletta Miss Venezuela Internacional. Ora è imprenditrice nel ramo della ristorazione e dei vini.



Nulla si sa sulla data delle nozze. Anche perché Il Volo sarà impegnato nella prima settimana di febbraio all’Ariston con la canzone "Capolavoro" al Festival di Sanremo.