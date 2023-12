Anche Fdi esprime vicinanza al Pd di Marsala

29/12/2023 09:33:00

Sono diversi gli attestati di solidarietà che arrivano al PD di Marsala dopo che qualcuno ha imbrattato il muro della sede del circolo. Ad esprimere la sua solidarietà, con una nota pubblica, è il presidente proviciale di Fratelli d'Italia, Maurizio Miceli.

"Alla luce di quanto accaduto a Marsala, esprimo a nome di Fratelli d’Italia - Provincia di Trapani - vicinanza ai militanti del PD condannando il vile gesto tanto quanto quello avvenuto a Palermo contro la sede di Pro Vita qualche settimana fa.

Siamo in prima fila nell’appello alle Forze dell’Ordine, nel continuare nel loro impegno per intercettare preventivamente, scovare e perseguire chiunque creda di poter colpire persone solo perchè hanno idee o ideali diversi (politici, religiosi o di altro genere) e chiunque agisca, con la codardia dell’anonimato, tramite un muro imbrattato, una frase squalificante digitata sui social o un qualsiasi gesto intimidatorio in ogni sua forma. Al contempo però rimandiamo al mittente le accuse secondo cui il governo guidato da Giorgia Meloni sia promotore di un ormai morta tradizione fascista o in qualche misura la legittimi, tali affermazioni di dirigenti apicali del Partito Democratico trapanese non fanno certo onore a chi le ha pronunciate."

Solidarietà al PD che, invece, non è arrivata in queste ore dagli esponenti di governo della città. Dal primo cittadino, Massimo Grillo, infatti, nessuna parola di condanna per il vile gesto nei confronti del Partito Demoratico.