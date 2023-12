Marsala, Fdi rivendica di essere maggioranza 

29/12/2023 10:03:00

Doveva iniziare alle 11 del 28 dicembre il consiglio comunale di Marsala per esprimersi sullea revisione periodica delle partecipazioni pubbliche dell'ente Comune e il giorno prima, non senza polemiche, era stata richiesta la presenza del sindaco in aula per relazionare sull'atto, ma Grillo era assente.

Ovviamente la 'contumacia' anche del giorno successivo ha generato malumori, manifestati dalla Genna, Carnese, Coppola e Martinico. Sturiano, in attesa del primo cittadino e per rimettere ordine sospende la seduta fino alle 12.30.

'Appare' il sindaco alle 12.50, Coppola e Carnese evidenziano la mancanza di rispetto del primo cittadino per l'assise. Orlando utilizza il tempo a disposizione e lo fa presente, perché c'era quasi tutta la giunta, anche per rammentare che il contributo di 450mila eruo per la manutenzione straordinaria della piscina comunale erogato dalla presidenza del consiglio dei Ministri è stato ricevuto grazie al sindaco, alla giunta, agli uffici comunali e non di un "singolo partito-FdI- che si prende i meriti e lo dobbiamo dire assessore Bilardello, mi complimento con lei in qualità di assessore".

Su questo passaggio Pugliese ricorda ad Orlando, con il quale "non ho nulla di personale, ma qua facciamo politica",la scelta fatta "otto mesi prima,esettamente febbraio, di FdI di rimanere in maggioranza" e continua:"forse non è chiaro per molti cosa vuol dire coerenza, non abbiamo sposato questa Amministrazione, di affiancare e darle supporto come partito di FdI, certamente non abbiamo fatto campagna elettorale per un sindaco per poi abbandonare per scelte personali o per delusioni personali, dopo pochissimi mesi, bensì otto mesi, abbiamo dato il tempo e rilanciato con l'assessore Bilardello in giunta e dopo otto mesi [...]", rivendicando tutti i successi ottenuti da Bilardello e dal partito, che non è composto solo da "Pugliese, Bonomo e Bilardello ".

I mesi erano esattamente 11, era il 30 gennaio quando venne nominato Bilardello assessore, annovera tra i risultati anche lo sfratto del torneo Millemete? Era il 13 maggio e il Municipale il giorno stesso in cui si sarebbe dovuta iniziare la manifestazione si scoprì inagibile al pubblico e conseguente trasferimento nel campo di via Istria di ragazzi e staff provenienti da: Messina, Catania, Caltanissetta Palermo e Trapani, più di 550 anime. A proposito di coerenza Pugliese è stato eletto con Liberi,non con FdI, Bonomo con Valori Impegno Azioni.

Come anticipato, si decide: Terra del Fenici in liquidazione, Distretto turistico Sicilia Occidentale in dismissione, SSR Trapani nord, Consorzio Universitario provincia di Tp, Istituzione Marsala Schola, Ente Mostra di pittura contemporanea di Marsala, G.A.L. Elimos e FLAG, confermata la partecipazione senza alcuni specifici interventi di Valorizzazione, come da delibera di giunta nr° 399 del 14/12/2023.

La delibera viene approvata con nove voti favorevoli: Sturiano, Vito Milazzo, Cavasino, Fernandez, Titone, Ferrantelli, Gerardi, Di Girolamo e Pugliese.Astenuti: Fici, Orlando, Di Pietra, Milazzo, Martinico e Accardi. Arrivederci all'anno prossimo.

Vittorio Alfieri

Questa la nota dell'ufficio stampa del Comune:

Il Consiglio comunale di Marsala ha oggi votato due importanti atti deliberativi e più specificatamente quello relativo alla revisione periodica delle partecipate e l’adeguamento e l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il quinquennio 2024/28.

La seduta suddivisa in tre fasi, due mattutine e una pomeridiana, ha avuto inizio con la prosecuzione della discussione sulle partecipazioni e principalmente sull’Istituzione Marsala Schola.

In aula è intervenuto oltre agli Assessori Salvatore Agate, Ignazio Bilardello e Ivan Gerardi, il Sindaco come peraltro richiesto dai consiglieri a più riprese. Ed è stato proprio il primo cittadino a cercare di chiarire dubbi e perplessità sulla delibera sollevati da diversi rappresentanti di Sala delle Lapidi e nello specifico da Rosanna Genna, Flavio Coppola, Pino Carnese, Leo Orlando, Lele Pugliese, Nicola Fici e Gabriele Di Pietra.

Alla fine dell’articolato dibattito, la votazione dell’atto deliberativo e la sua approvazione a maggioranza con 9 voti favorevoli e 6 astenuti su un totale di 15 consiglieri votanti.

L’altro atto amministrativo discusso nella fase pomeridiana dei lavori è stato quello relativo all’adeguamento e all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il quinquennio 2024-2028.

La delibera è stata dapprima prelevata con 15 voti favorevoli su quindici votanti e quindi all’unanimità dei presenti in aula.

Poi il dibattito in cui sono intervenuti il dirigente Pier Benedetto Mezzapelle, l’assessore alla Pianificazione, Giacomo Tumbarello e i consiglieri Gaspare di Girolamo, Pellegrino Ferrantelli, Gabriele Di pietra, Massimo Fernandez e Nicola Fici.

La delibera è stata quindi approvata con 7 voti favorevoli e 6 astenuti.

Nella conferenza dei Capigruppo di domani mattina verranno stabilite le date di prossima convocazione del Consiglio comunale che si terranno a gennaio del 2024.