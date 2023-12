Marsala, la solidarietà dell'Anpi al Partito Democratico

29/12/2023 16:00:00

Anche l'ANPI della provincia di Trapani con una nota esprime solidarietà e vicinanza al Partito Demcratico di Marsala e si appella ai democratici affinché si uniscano e vigilino nella lotta contro fascisti e neo fascisti.

"L’ignobile gravissimo episodio accaduto a Marsala, con la volgare scritta fascista davanti alla sede del PD, ripropone non solo a Marsala - scrivono i responsabili dell'Anpi - e non solo in provincia di Trapani una verità: il fascismo non è mai morto!. L’ANPI lo denuncia da sempre, spesso inascoltata, forse perché per taluni è preferibile non prendere posizione e, magari, denigrare chi invece denuncia".

"L’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – è bene ricordarlo sempre, è stata voluta dai partigiani, coloro che hanno combattuto i criminali nazifascisti - continua la nota - con l’unico scopo di vigilare e difendere sempre i valori della Libertà e della Democrazia. Eredi di questi valori, ricordiamo il giorno dell’uccisione a Campegine dei sette fratelli Cervi, esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza al PD di Marsala".

"Chiediamo a tutti i democratici di unirsi in una lotta corale contro i fascisti ed i neo fascisti di ieri e di oggi - l'appello dell'Anpi -. Chiediamo alle forze dell’ordine che vengano individuati e adeguatamente puniti gli autori del gesto. Chiediamo una maggiore vigilanza affinché simili episodi non debbano più ripetersi né a Marsala - conclude la nota - dove in tempi relativamente recenti episodi simili erano già accaduti, né in altri Comuni della nostra Provincia".