Calatafimi Segesta, il comune assume un assistente sociale

30/12/2023 16:00:00

Ha preso servizio al Comune di Calatafimi Segesta la nuova assistente sociale Valentina Fiorenza.

L'ente si dota di una figura fondamentale che è l'assistente sociale istituzionale. Il procedimento è stato curato dall'ufficio Risorse Umane, dal responsabile finanziario ragioniere A. Bonì e con Leonardo Lucido e dalla segretaria comunale Sandra Sala.

"L'amministrazione comunale ha fortemente puntato sull'assunzione a tempo indeterminato per dare continuità ad un servizio essenziale per la cittadinanza - si legge in una nota -. Il ringraziamento da parte del sindaco Francesco Gruppuso e di tutta l'amministrazione comunale va riconosciuto al vicesindaco P. Fascella, con delega ai servizi sociali, che ha seguito tutta la parte procedurale. L'assunzione è neutra per le casse del bilancio comunale poiché è totalmente a carico del fondo comunale di solidarietà ovvero con fondi ministeriali".