Si chiudono i festeggiamenti per i 250 anni del vino Marsala

31/12/2023 17:15:00

Quest’anno, 2023, il Marsala ha compiuto 250 anni. Il Consorzio per la tutela del Vino Marsala D.O.C. ha festeggiato questo traguardo e continua anche nel 2024 la sua narrazione di un prodotto piacevole, dal carattere distintivo, conosciuto nel mondo.

Le coste ventose di Marsala hanno accolto mercanti e avventurieri, che per mare raggiungevano questo angolo di Sicilia dalle terre più remote, fin dai tempi dei Fenici, i primi ad introdurre qui la viticultura. Il Marsala, come noi lo conosciamo, nacque però molti secoli dopo, nel 1773, quando il commerciante inglese John Woodhouse approdò per caso nel porto della piccola cittadina e assaggiò il vino che qui veniva prodotto, comprendendone il potenziale e innamorandosene perdutamente.



Quest’anno, dopo 250 anni, il Consorzio per la tutela del Vino Marsala D.O.C., che riunisce diciassette tra le principali Aziende produttrici, ha festeggiato questo traguardo straordinario promuovendo e valorizzando ulteriormente il Marsala attraverso numerose iniziative.

Una delle principali iniziative intraprese è stata la ridefinizione degli obiettivi di comunicazione del Marsala, cogliendo l’opportunità di veicolare il messaggio dell’unicità: il Marsala è sorprendentemente adatto a tutti i momenti di consumo, da prima del pasto al dopo pasto.

Con l’obiettivo di riedificare la categoria Marsala, il Consorzio ha condiviso a diversi livelli di ascolto la cultura del Marsala, adattandolo a diverse occasioni di consumo quale l’aperitivo, il pranzo, la cena e anche il dopo cena, e di conseguenza agli abbinament cibo-vino.

È stato organizzato un programma di avvicinamento al Marsala per il trade locale, con lo scopo di migliorare la percezione della qualità del prodotto e di consentire ai trader di avere una migliore comprensione del processo di produzione e consumo del Marsala.

Il Consorzio ha anche avviato una campagna di promozione locale e regionale, che ha incluso la partecipazione a numerosi eventi e mostre, con lo scopo di aumentare la consapevolezza del vino Marsala tra la popolazione locale e i turisti e facendo comprendere anche l’importanza della filiera agronomica e vinicola nel terroir dello Stagnone, un’eccellenza unica in Italia, dove la vicinanza al mare e alle Saline conferisce ai vini una caratteristica salinità, valorizzata grazie al lavoro dei viticoltori locali e alle tecniche di vinificazione tradizionali.



Inoltre, il Consorzio ha promosso il territorio di Marsala nelle principali fiere, congressi e masterclass nazionali e internazionali, tra cui la Fiera Internazionale del Vino «Vinitaly» di Verona. Questi eventi hanno permesso ai produttori di esporre il Marsala in vasta scala, consentendo loro di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato, ma anche di rafforzare le relazioni con le associazioni di settore, come AIS e Assovini

oppure con altre aggregazioni consortili, come il Consorzio Sicilia DOC, per esempio.

Grande tradizione, dunque, storia ma anche modernità. Il Marsala possiede architetture raffinate, armoniche ed eterogenee, che il Consorzio per la tutela del vino Marsala D.O.C. ha raccontato a fine ottobre tramite il Marsala DOC Fest un evento che ha visto la partecipazione di tut i consorziat e che ha riscontrato un enorme successo di pubblico.

Le attività del Consorzio non finiscono qui. Il racconto del Marsala continua con le aperture al pubblico delle Cantine anche durante le festività, per far vivere l’esperienza magica della visita tra botti e caratelli, con l’organizzazione di Masterclass dedicate e con a una narrazione che evidenzia tre elementi distintivi dei questo vino: l’importanza del tempo, il piacere della degustazione e la sua versatilità come vino dall’aperitivo alla meditazione.