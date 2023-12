I Ferragnez e le lezioni di morale

31/12/2023 02:45:00

I Ferragnez. È l'acronimo con cui viene indicata la coppia più glamour del panorama italiano. Altresi è anche il titolo della docuserie di due stagioni, descritta:"senza filtri che racconta la vita straordinaria di Chiara Ferragni e Fedez.

Un racconto autentico che svela il dietro le quinte di una delle coppie più seguite di sempre e i momenti più intimi di una giovane famiglia che lotta appassionatamente per realizzare i propri sogni". Casa produttrice Amazon MGM Studios. Nello stesso anno d'uscita dell'opera,il 2021,in un Italia alle prese con il Covid-19, il primo maggio, non nella sede storica di piazza San Giovanni in Laterano,ma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si tenne il concertone.

Tra gli ospiti Federico Leonardo Lucia che difese la dignità dei lavoratori, peccato fosse testimonial del noto colosso statunitense Amazon, lo stesso della serie, i cui lavoratori rivendicano da anni salari adeguati e diritti, in una società che traccia e registra ogni minuto di "time off task" -TOT-, ovvero i momenti di pausa non permessa, tramite gli scanner a frequenze radio portatili. Scandaloso che i sindacati non se ne accorsero.Il rapper utilizzò la sua esibizione per leggere un lungo intervento in difesa del Ddl Zan, contro la Lega il tentativo di censura della Rai dicendo: "Oggi mi hanno chiesto come fosse la mia prima volta al Primo Maggio.

Effettivamente è la prima volta anche di dover inviare un mio discorso perché doveva essere messo al vaglio della politica. Approvazione che in prima battuta dai vertici di Rai3 non c'è stata, perché mi hanno chiesto di omettere i riferimenti ai partiti, ai nomi dei politici. Ho dovuto lottare un pochino e alla fine mi hanno dato il permesso di dire ciò che dico, assumendomene le responsabilità.

E comunque il contenuto è stato definito dalla vicedirettrice di Rai3 "inopportuno". Fedez denunciò, correttamente, le contraddizioni della Lega, Draghi e il Vaticano, ma non la sua, forse perché 'pecunia non olet'. Ovviamente in ossequio al detto "piatto ricco mi ci ficco" è arrivato anche Corona, probabilmente invidioso quando il palcoscenico era riservato a lui e Belen. Osservare questi fenomeni non è solo voyeurismo , ma uno studio sociologico. Non si rammenta allora, come in questi giorni sulla vicenda del pandoro sponsorizzato dalla moglie una levata di scudi, ma I Ferragnez si sono sposati nel 2018, ottimi imprenditori, finanche geniali nello sfruttamento delle debolezze umane,ma lezioni di morale, no grazie.

Vittorio Alfieri