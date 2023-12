Gli auguri di buon anno di Antonini ai trapanesi (con i soliti attacchi...)

31/12/2023 18:45:00

Valerio Antonini, patron del Trapani Calcio e del Trapani basket, e da poco anche della Tv Telesud, manda un messaggio di auguri di buon 2024 ai trapanesi. Lo fa ricordando le soddisfazioni e le vittorie, ma non risparmia gli attacchi ai giornalisti, anche in questa che dovrebbe essere un'occasione di felicità e augurio. Antonini, insomma, conclude l'anno vecchio e inizia l'anno nuovo nel segno di un clima disteso...





Cari trapanesi,

Colgo l’occasione per augurarvi da parte mia, di Ambra e di tutta la nostra famiglia un felice 2024. Sono orgoglioso di essere il Presidente di queste due squadre, tanto amate dalla città, che stanno dando straordinarie soddisfazioni sommando vittorie su vittorie, centrando record su record.

Quando ho prelevato le due squadra da un sicuro fallimento, mi sono posto come obiettivo quello di portarle entrambe al vertice dello sport nazionale e come state vedendo ci riusciremo perché oltre agli investimenti mettiamo dentro passione e determinazione impareggiabili. Auguri pertanto a tutti i nostri tifosi che non smettono di ringraziarci per quanto stiamo facendo per la loro città.

Auguri anche a chi continua a trovare il modo per fare puerili polemiche sui social sfruttando, in alcuni casi, l’appartenenza all’ordine dei giornalisti per poter scrivere fandonie su fandonie. Ma li capiamo. La vita li ha già colpiti duramente in vari modi e non è semplice saper guardare con positività a chi, invece, ha avuto destini migliori dei loro. Che questo 2024 permetta anche a loro di avere ogni tanto qualche soddisfazione.

Concludo ringraziando i miei staff, i miei allenatori, giocatori, dirigenti che stanno lavorando al meglio con l’unico obiettivo di vincere, per se stessi, per me e sopratutto per i tifosi!

Forza Trapani e che sia un grande 2024 per tutti noi!