Capodanno in Sicilia, tra botti e feriti

01/01/2024 18:05:00

Quattro feriti a Palermo, un ragazzo di 15 anni in ospedale nel nisseno per i botti di fine anno. Un Capodanno drammatico in Sicilia. Un uomo di 45 anni e un altro di 39 e due giovani di 20 e 26 anni curati all’ospedale Civico di Palermo.

Dopo le prime medicazioni al pronto soccorso, due di loro sono stati ricoverati in chirurgia plastica per trauma complesso della mano a seguito di scoppio di petardo. Gli altri sono stati dimessi dopo la medicazione. Quattro ragazzi sono stati portati in ospedale per etilismo acuto. Sono stati tenuti in osservazione per tutta la notte e ancora adesso si trovano ricoverati.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito per lo scoppio di un petardo. Il petardo gli è esploso in mano, provocando al ragazzo una ferita non grave. Sanguinante è stato trasportato in pronto soccorso. Dopo essere stato medicato è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

“Sono vivo per miracolo. Un petardo, uno dei classici botti, ha centrato la mia macchina, con me dentro. Per fortuna, è stata colpita la zona posteriore. Avesse preso il parabrezza, non starei qui a raccontare la storia”. E' drammatico racconto dell'avvocato Marco Lugaro.

Petardi e botti di fine anno hanno mandato in fiamme la palma del giardino dei giusti in via Alloro a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.