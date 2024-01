Tragedia di Capodanno in Sicilia. Muore giovane di 26 anni, grave l'amico

01/01/2024 12:26:00

Il 2024 in Sicilia inizia con una tragedia sulle strade. Un giovane di 26 anni è morto nell'incidente avvenuto, intorno alle 2,15, a Belpasso, in via Valcorrente, la strada che collega il paese con la zona industriale di Piano Tavola.

Il giovane era a bordo di una Peugeot 107 quando ha perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare violentemente contro lo spartitraffico centrale in cemento. L'impatto è stato molto forte e il giovane che era alla guida è morto sul colpo.

Ferito, in maniera grave, il passeggero di 25 anni. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Paternò. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il ragazzo di 26 anni e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il passeggero di 25 anni è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Cannizzaro di Catania.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.