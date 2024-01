Strage di uccelli a ridosso delle Saline di Trapani

04/01/2024 11:01:00

Strage di uccelli nei pressi delle Saline di Trapani.

Circa 70 uccelli sono stati trovati morti nella zona industriale, a ridosso della Riserva.



A causarne la morte, probabilmente, i botti della notte di Capodanno, anche se non c'è la certezza.

“I fuochi sono percepiti come una minaccia dalla fauna selvatica e hanno un impatto negativo sugli animali”, spiega la direttrice della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco Silvana Piacentino.



I Comuni dovrebbero emettere delle ordinanze per vietare i botti di Capodanno, ma anche quando lo fanno non tutti le rispettano ed è difficile controllare. Gli animalisti ogni anno denunciano la pericolosità dei botti, e le centinaia di cani e gatti morti, ad esempio, per lo spavento. Stessa sorte sarebbe capitata agli uccelli delle Saline.