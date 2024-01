Strage di giovani: 4 morti in un incidente 

07/01/2024 09:00:00

È di quattro morti e un ferito grave il pesante bilancio dellʼincidente stradale avvenuto ieri lungo la strada statale 106 Jonica nel comune di Montauro, in provincia di Catanzaro.

Tutte giovani le vittime, tre ragazze e un ragazzo, tra i 18 e i 34 anni. Viaggiavano a bordo di unʼutilitaria che si è scontrata frontalmente con unʼaltra, per cause ancora da accertare.

Il conducente della seconda auto, un cinquantaduenne, è stato sottoposto allʼalcool test.

Si chiamavano Antonella Romeo, di 19 anni, Elisa Pelle, di 25, Domenico Romeo, di 28, e Teresa Giorgi, di 35, i quattro giovani morti.

quattro viaggiavano verso la provincia di Reggio Calabria a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con una Fiat Idea che si dirigeva verso nord e il cui conducente, un 52enne, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Soverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le due auto sono andate completamente distrutte e questo farebbe pensare che l’impatto tra i due autoveicoli è avvenuto frontalmente, in maniera violenta: sull’asfalto, reso viscido dalla pioggia, i carabinieri non hanno riscontrato nessun segno di frenata. Tuttavia, sono ancora da accertare le cause dell'incidente.