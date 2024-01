09/01/2024 19:59:00

Continua l'ondata di maltempo in Sicilia e in provincia di Trapani. Per la giornata di domani, 10 gennaio, la protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Cambia il vento, che arriva da sud.

Situazione che non tenderà a migliorare fino a venerdì 12 gennaio. Sono previste forti mareggiate lungo le coste. Attese, invece, schiarite nel fine settimana.