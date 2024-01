Cane bruciato vivo a Palermo

10/01/2024 21:19:00

Un cane è stato barbaramente bruciato vivo a Palermo. Il povero animale è stato prima legato ad un palo pubblico in via delle Croci, nei pressi dell’ingresso del Giardino Inglese, e successivamente gli è stato dato fuoco.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 21.30 di ieri sera (9 gennaio). Testimoni della terribile vicenda alcuni passanti e residenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Un fatto gravissimo diventato in poco tempo virale sui social che sta destando sentimenti di rabbia e dolore tra chi ama gli animali. Sulla questione è intervenuto il Partito Animalista Italiano che tramite il suo presidente nazionale, l’avvocato Cristiano Ceriello ha depositato una denuncia in Procura contro il responsabile di questa barbarie. ‹‹Quello che è successo a Palermo ci ha lasciati basiti. – ha affermato Patrick Battipaglia, Coordinatore per la regione Sicilia del Partito Animalista Italiano – Una violenza inaudita contro un povero animale indifeso. Una vicenda che non potrà mai essere giustificata per nessuna ragione. Noi chiediamo giustizia per questo povero animale. – prosegue Patrick Battipaglia – Speriamo che questo ennesimo caso di violenza contro un cane possa aprire gli occhi dei Parlamentari. Non è più possibile perdere altro tempo. E’ il momento di votare e rendere efficace la nostra proposta di Legge “Angelo” con la quale chiediamo che vengano inasprite le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Non è più possibile – conclude il dirigente del Partito Animalista – continuare a commentare vicende così gravi››.