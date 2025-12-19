Trapani, il Comune accoglie il progetto “Affido Amici a Quattro Zampe” dell’OIPA

19/12/2025 13:10:00

L’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) esprime grande soddisfazione per l’accoglimento, da parte del Comune di Trapani, del progetto “Affido Amici a Quattro Zampe”, presentato dai delegati dell’OIPA di Trapani in collaborazione con ENPA, come iniziativa di democrazia partecipata dedicata alla tutela degli animali.

Il progetto rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno del randagismo e sull’urgenza di attuare azioni strutturate per contrastarlo, puntando su prevenzione, informazione e coinvolgimento dei cittadini.

«Il fatto che il nostro progetto sia stato accolto – commenta Baldo Ferlito, delegato OIPA Trapani – significa dare il giusto risalto a un fenomeno che nel nostro territorio non è occasionale, ma sistemico. Siamo grati alle Istituzioni per la fiducia accordata a una proposta che mette al centro il benessere degli animali, promuovendo sensibilizzazione, adozioni consapevoli e corretta gestione degli animali. Grazie a questa iniziativa, siamo fiduciosi di poter cambiare il destino di molti animali finora vittime di abbandono e indifferenza».

Il progetto, che ha ottenuto il massimo dei voti dalla commissione esaminatrice, prevede azioni concrete per favorire adozioni consapevoli, oltre a percorsi di formazione e campagne di sensibilizzazione per la cittadinanza, con l’obiettivo di ridurre il numero di animali senza famiglia.

Per l’OIPA, la collaborazione tra associazioni e Istituzioni rappresenta uno strumento fondamentale per diffondere una cultura del rispetto e della tutela degli animali, nella consapevolezza che solo la prevenzione può essere efficace nel lungo periodo nella lotta contro il randagismo.



