18/01/2024 21:33:00

Alcuni pescatori di frodo sono stati bloccati dalla Guardia costiera di Trapani impegnata nei controlli sulla filiera della pesca.

L’intervento è scattato, nel tardo pomeriggio di oggi, e in ausilio ai militari della Guardia costiera sono giunti anche gli agenti della Squadra volante della questura del capoluogo.

I pescatori sarebbero stati intercettati in mare e condotti al porto peschereccio dove è scattato il sequestro dell’imbarcazione e delle attrezzature da pesca. Per il momento non si conoscono altri particolari.