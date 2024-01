Lo stato dei progetti Pnrr a Trapani

19/01/2024 06:00:00

E’ il Comune che ha ottenuto più fondi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Il Comune di Trapani è soggetto attuatore di 35 progetti per un importo di circa 64 milioni di euro.

Sono molti di più, ovviamente, i progetti e i milioni di euro che riguardano opere da realizzare in compartecipazione con altri enti o che, sempre nel territorio comunale, sono gestiti da altre istituzioni.

C’è una sezione apposita del sito del Comune in cui vengono elencati i progetti di cui il Comune è direttamente responsabile per le procedure, e vengono definiti gli stati di avanzamento di ogni progetto.





Il Comune di Trapani ha ottenuto fondi consistenti per due progetti che dovrebbero cambiare volto a due aree importanti della città, ma che comunicano tra loro, l’area dell’ex Mattatoio e il rione di Cappuccinelli.

Due progetti da 18 milioni di euro ciascuno nell’ambito del Programma innovativo della Qualità dell’Abitare.

Il primo progetto si chiama “Edifici a corte” e riguarda la sistemazione dell’area attrezzata a servizio del Campus Mediterraneo, la trasformazione dell’ex Mattatoio in Campus del Mediterraneo, il recupero del Giardino d’Inverno, e un intervento energetico. L’altro progetto riguarda, come dicevamo, il Rione Cappuccinelli e il Lungomare Dante Alighieri con un intervento di risanamento e riqualificazione energetica di un complesso di edifici residenziali.

Entrambi i progetti sono nella fase di stesura dei contratti, studio di fattibilità e progettazione definitiva.

E’ di 3,96 milioni di euro, invece, il progetto di restauro e adeguamento antincendio di Palazzo d’Alì. In questo momento siamo nella fase dell’affidamento dei lavori con accordo quadro, il prossimo step è la stipula dei contratti e la consegna dei lavori.

Sono diversi, invece, i progetti che riguardano le scuole. Quello più corposo riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della scuola d’infanzia e primaria “Leonardo Da Vinci”. Anche qui è stata affidata la progettazione definitiva, e lo step attuale è quella dell’affidamento dei lavori. In questa fase si trovano anche altri progetti che riguardano le scuole. Come il progetto sulla Scuola d’Infanzia e primaria Marxoni, da 1,6 milioni di euro e la scuola secondaria e d’infanzia Rubino Fulgatore (1,4 milioni di euro), e il progetto sulla scuola San Francesco d’Assisi, 1,64 milioni di euro.

Questi progetti fanno parte dell’area d’intervento Rigenerazione Urbana. Nello stesso ambito è inserito il progetto sulla realizzazione di un Sistema Innovativo di trasporto intelligente (BRT) per il miglioramento della mobilità sostenibile. Un progetto da 2,74 milioni di euro, giunto anche questo alla fase dell’affidamento dei lavori con accordo quadro.

E’ nella fase di inizio dei lavori invece il progetto che riguarda la scuola “G. Polizzi”, di via Marche, che il Pnrr finanzia con 1,15 milioni di euro.

Aul fronte impianti sportivi ci sono diversi progetti. Quello certamente più costoso è la realizzazione della nuova Palestra Pinco, sul Lungomare Dante Alighieri. Costo dell’opera 2,17 milioni di euro. Anche qui siamo nella fase dell’avvio dei lavori. Tutti i progetti devono essere portati a termine entro il 31 marzo 2026.