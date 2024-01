Daniela Toscano: "Turismo, Teatro e Università per rilanciare Erice"

19/01/2024 06:00:00

Erice punta su turismo, teatro e università per il rilancio del territorio. Domenica venti tour operator, provenienti dalla Sicilia e dal resto d’Italia, hanno visitato il borgo medievale. A riceverli il sindaco, Daniela Toscano. “Gettate le basi – ha detto il primo cittadino della Vetta - per una proficua collaborazione per portare più visitatori ad Erice”.

"Con un video promuoviamo sia il borgo sia il mare. Erice fa parte di un sistema territoriale e l'obiettivo non è solo di promuovere Erice - contina il sindaco - ma Erice intesa come città all'interno di un territorio, quello della Sicilia occidentale. Abbiamo un immenso patrimonio artistico culturale e dobbiamo valorizzarlo".

Non solo turismo, ma anche cultura. Entro aprile, infatti, aprirà i battenti il Tito Marrone. I lavori sono ormai in dirittura d’arrivo. “Presto – ha dichiarato Daniele Toscano – riavremo il nostro teatro”.

"Ad aprile la struttura dovrebbe essere consegnata. L'idea è quella di poterlo gestire assieme al comune di Trapani con le due Fondazioni EriceArte e Il Luglio Musicale, una struttura così deve essere affidata a persone competenti".

Ad Erice, infine, è già pronto il progetto esecutivo per realizzare, alle spalle dell’Università, nella zona dove insistono segherie dismesse, gli alloggi per gli studenti. “In tal modo – afferma il sindaco – offriremo loro anche dei servizi”.

"Dobbiamo presentare il progetto entro 150 giorni. Sono previsti alloggi per studenti e servizi. Se noi vogliamo far decollare questa bellissima università - continua la Toscano - oltre al Principe di Napoli che ha messo a disposizione il Comune di Trapani, ci vogliono altri servizi, come ad esempio il campo "Falcone e Borsellino" e altri. Siamo finalmente nelle condizioni di poterlo fare".



Qui l'intervista completa al sindaco di Erice, Daniela Toscano.