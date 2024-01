Crisi agricola, Dipasquale (Pd): "Il governo dia risposte a un settore dimenticato"

24/01/2024 20:00:00

Continuano in Sicilia le proteste del comparto agricolo e zootecnico della Sicilia (ne parliamo qui). In merito a queste c'è l'intervento del deputato del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale:

"L'agricoltura e la zootecnia siciliane sono al collasso. Dal Trapanese alla provincia di Ragusa, il grido d'allarme degli imprenditori siciliani sta montando in ogni parte della Sicilia ed è un dovere per la politica regionale farsene carico. In fase di approvazione della Finanziaria avevo avvertito il governo Schifani sulla necessità di prevedere interventi congrui al dramma che questi comparti stanno vivendo, ma il mio suggerimento è caduto nel vuoto. Non possiamo pensare di fare fronte a queste emergenze con soluzioni tampone: servono fondi stabili per le crisi in agricoltura".

"Il governo regionale - continua Dipasquale - ha la responsabilità di avere dimenticato un settore strategico per la nostra Isola. L'agricoltura è al contempo, come sperimentato negli ultimi anni, è il settore più colpito dai sempre più evidenti cambiamenti climatici che investono la Sicilia. Per questo bisogna guardare alla capacità di intervenire tempestivamente nei casi di crisi. La politica deve battere un colpo e fare sentire la sua vicinanza a chi è in difficoltà dando risposte vere al settore".