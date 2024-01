26/01/2024 13:16:00

Nuova tragedia della strada in Sicilia. Un giovane di 19, Alberto Lo Presti, di Altofonte, ha perso la vita in seguito allo scontro tra il suo scooter Honda Sh e un autocompattatore dei rifiuti.

Il ragazzo viaggiava a bordo del suo mezzo in direzione del paese. I sanitari del 118, una volta arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane.

Sull'incidente avvenuto in via Vittorio Emanuele, vicino al vecchio distributore di benzina dismesso, sono in corso le indagini di carabinieri e polizia municipale. La dinamica non è ancora chiara.