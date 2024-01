26/01/2024 08:44:00

L’8 e il 9 giugno si voterà sia per le europee che per le amministrative e le regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria. Lo ha deciso il consiglio dei ministri approvando l’Election day. Il decreto porta anche sostanziali novità sulla durata dei mandati dei sindaci.

Per i comuni sotto i cinquemila abitanti non c’è più limite. Mentre i primi cittadini dei comuni fino a 15 mila abitanti possono essere eletti per tre mandati. Durante la riunione, durata due ore e mezzo, il governo ha approvato anche le misure sul concordato preventivo biennale (che blinda le tasse per due anni dei contribuenti virtuosi), il disegno di legge sulla beneficenza (multe fino a 50 mila euro e più trasparenza per i consumatori), il rafforzamento della cybersicurezza (da due a dieci anni di reclusione per gli hacker, sconto di pena per chi si pente e multe fino a 125 mila euro per i privati che non denunciano) e la delega a favore degli anziani (stanziati 1,2 miliardi per l’assistenza integrata).

Il Cdm ha anche approvato, in esame preliminare, un provvedimento che regolamenta la privatizzazione di una quota della partecipazione dello Stato in Poste «che assicuri il controllo pubblico» e la modifica del disegno di legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali «per avere maggiore flessibilità, consentendo una risposta tempestiva».