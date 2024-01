27/01/2024 18:25:00

Inizia oggi l’avventura delle ragazze dell’ASD Fenice Volley di Erice che nel pomeriggio incontreranno nella semifinale di Coppa Sicilia - Serie C 2023/24, la Stefanese Volley – squadra di Santo Stefano di Camastra, 1°classificata del Girone B. L’evento sportivo si terrà al Palazzetto Comunale di Paternò (CT). Una semifinale che si prospetta adrenalinica per l’alto tasso tecnico previsto. La Stefanese Volley infatti è una compagine retrocessa lo scorso anno, e che ha lasciato quasi tutta la formazione che ha partecipato al Campionato di Serie B2. La Fenice Volley può contare su un gruppo di ragazze che già nella scorsa stagione ha partecipato al Campionato di Serie B2, a cui sono state aggregate anche cinque ragazze trapanesi dalle forte potenzialità agonistiche. Un evento sportivo a cui le ragazze allenate da coach Luigi Allegra, ma anche tutta la dirigenza, tengono in modo particolare. La vincitrice di questo scontro, domani pomeriggio se la vedrà in finale con la vincente dell’altra semifinale, Green Sport Modica vs Junior Volley Palermo

"La semifinale contro la Stefanese Volley ci consente sia di comprendere il livello delle altre squadre, anche in vista di eventuali futuri play off, dichiara Nicoletta De Luca centrale della Fenice Volley. L’obiettivo è sempre quello di vincere. Chiaramente attenzione e atteggiamento dovranno rimanere sempre alti. Non ci spaventiamo. La nostra è una squadra unita, e questa è stata la chiave vincente che fino ad oggi ci ha contraddistinto chiudendo il girone d’andata senza perdere neppure un Set. Noi siamo propositive ci teniamo a vincere sia per prestigio personale ma anche per la società”.