La Sicilia è tra le 100 regioni del mondo dove si mangia meglio

28/01/2024 18:48:00

La Sicilia è la tra le 100 regioni del mondo dove si mangia meglio. Anzi, sette fra le prime 10 regioni e province del mondo in cui si mangia meglio sono italiane. A decretarlo è il portale gastronomico TasteAtlas, che come ogni anno ha stilato la classifica 100 Best Food Regions in the World indicando per ciascuna regione anche i migliori piatti e prodotti.

Il primato quest’anno è stato raggiunto dall’Italia con la Campania al primo posto e l’Emilia Romagna al secondo, un successo decretato sulla base di 395.205 valutazioni di piatti (271.819 valide) e 115.660 valutazioni di prodotti alimentari (80.863 valide). L’Italia è riuscita a distinguersi con ben 17 posizioni su 100 (di cui 7 nella top ten) totali, sbaragliando avversari di tutto il mondo come: Grecia, Francia, Spagna, Croazia, Polonia, Germania, Portogallo, Georgia, ma anche località in India, Cina, Stati Uniti, Iran, Brasile, Messico.

A conquistare il podio, guadagnando il quinto posto è la Sicilia con i suoi migliori piatti: gelato, parmigiana, arancini, cannoli, pasta alla norma. I migliori prodotti alimentari sono pasta, spaghetti, pistacchio verde di Bronte, pomodoro di Pachino, arancia rossa di Sicilia. Tra le bevande troviamo il Nero d’Avola, Averna e Marsala.