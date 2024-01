28/01/2024 14:50:00

Nuovo riconoscimento per Josè Rallo di Donnafugata: al Gala di apertura di Enozioni a Milano, la rassegna organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Lombardia all’insegna del vino di qualità. Al Westin Palace Hotel, l’AD di Donnafugata ha ricevuto il premio della VI edizione di una kermesse che dal 2018 celebra l’impegno di coloro che si adoperano per la valorizzazione della cultura enogastronomica.

A Josè Rallo è stato riconosciuto il merito di aver dato voce a un modello di imprenditoria femminile, inventando un nuovo modo di raccontare la produzione vitivinicola di pregio, in dialogo con l’arte e la musica. Un tassello che si aggiunge dunque all’ascesa di un’azienda protagonista nel panorama del Made In Italy e orientata all’internazionalizzazione. Tra i premiati, oltre alla produttrice siciliana, Paolo Marchi per la stampa e l’attività di divulgazione e Moreno Cedroni per l’apporto dato alla ristorazione.

Enozioni a Milano proseguirà fino a domenica, con approfondimenti tematici, banchi di assaggio e masterclass.