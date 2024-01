Mazara 2024, Randazzo: "Quinci ha creato un vuoto politico". Martinciglio: "Il M5S non appoggia Cristaldi"

30/01/2024 06:00:00

A mazara entra nel vivo la campagna elettorale. Domenica scorsa doppio appuntamento per le due due formazioni in campo, una a sostegno del sindaco uscentre Quinci e l'altra a sostegno dell'ex sindaco Nicola Cristaldi, anche se in queste ore si ipotizza una terza candidatura con il sostegno di Forza Italia, ma ancora da confermare. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale, Giorgio Randazzo, e con l'ex deputata del M5S Vita Martingiglio

"Due colleghi del M5S hanno dato pieno appoggio assieme ad altre anime progressiste, nel stilare e presentare una lista a sostegno di Cristaldi", così il consigliere comunale di Mazara Giorgio Randazzo che alle prossime elezioni amministrative sosterrà il candidato sindaco Nicola Cristaldi.

"Fratelli d'Italia è un partito di destra, al suo interno c'è una componente marcatamente di destra di cui faccio parte insieme al circolo - continua Randazzo -, Gioventù Nazionale è parte organica di Fratelli d'Italia e a Mazara in questo momento c'è un solo candidato di centrodestra che più di altri può dire di esserlo come Nicola Cristaldi. Il resto credo che sia semplicemente un tentativo, vano, di mettere confusione, di destabilizzare, e credo che altri soggetti non si possono definire di destra o di centrodestra. Di certo da questa parte non abbiamo militato a sostegno di Oddo, di Ruggirello, non abbiamo votato alle regionali per Baldo Gucciardi e tutti quei deputati che si sono susseguiti che in quel momento rappresentavano la forza primaria dal punto di vista elettorale in provincia di Trapani. Dall'altra parte abbiamo un candidato sindaco, eletto con le liste civiche, ma prettamente di centrosinistra e che rappresenta un partito all'opposizione di Fratelli d'Italia, al governo nazionale e regionale come Azione, non mi sembra che Calenda sia di centrodestra".

E non manca l'attacco di Randazzo al sindaco Salvatore Quinci, ritienendolo responsabile di aver creato un "vuoto politico". Lo stesso consigliere spiega così, il motivo per il quale, c'è bisogno che un politico come Nicola Cristaldi ridiscenda in campo. "Al di là dei disagi nel territorio, il problema principale creato da questo sindaco è il vuoto politico. Ha utilizzato i partiti destabilizzandoli e distruggendoli in alcuni casi. Ha utilizzato "Diventerà Bellissima" per poi non aderire, ha destabilizzato Forza Italia mettendola in giunta per poi togliere la rappresentanza, ha tentato approcci con il PD, si è girato tutto l'arco costituzionale, destabilizzando le classi dirigenti di quei partiti, creando uno sfaldamernto all'interno di questi, senza più rispettare la volontà degli che avevano deciso chi doveva vincere e chi doveva perdere le elezioni. La maggior parte dei soggetti che ruotavano attorno alla mia candidatura, sono stati nominati da questo sindaco, sono state rilasciate marchette elettorali per far sì che la mozione di sfiducia che andò in aula un anno fa, saltasse e due dei firmatari di quella mozione di sfiducia, sono "miracolosamente" tornati in maggioranza, essendo premiati come assessori. Tutte queste cose hanno creato un male nella politica, una disaffezione alla classe politica, dovuta da queste manovre messe in campo solo per il proprio tornaconto elettorale".

Qui l'intervista completa a Giorgio Randazzo.

A Mazara, da un lato Randazzo annuncia, che il M5S sosterrà con due consiglieri comunali il candidato sindaco Cristaldi, dall'altro l'ex deputata mazarese del Movimento Cinque Stelle, Vita Martinciglio, smentisce il sostegno ufficiale del Movimento a Cristaldi.

"Formalmente il M5S non sarà in coalizione con le forze civiche che sostengono la candidatura di Cristaldi - le parole della Martinciglio -. Sono in atto delle trattative che sono state gestite dai consiglieri comunali di Mazara del Movimento, ma che non vedono una legittimazione ufficiale del simbolo del M5D. Sul tema è intervenuto anche il nostro referente provinciale a chiarire che il M5S non appoggi la candidatura dell'onorevole Cristaldi o comunque il progetto politico di cui Cristaldi ne è il rappresentante".

"Il Movimento Cinquestelle farà una sua proposta per le amministrative di Mazara, ma in questa fase siamo ancora in una fase embrionale - continua la Martinciglio -. Ci sono state delle trattative con i rappresentanti della politica mazarese, ma ancora non c'è una definizione e non c'è un collegamento del simbolo del M5S con nessuna proposta politica".

Qui l'intervista completa a Vita Martinciglio.