Marsala, fanno lavori per la fibra senza autorizzazione e danneggiano la pista ciclabile

Non c'è pace per la pista ciclabile di Marsala, questa volta è stata danneggiata da lavori non autorizzati. Un'mpresa ha iniziato i lavori per la posa della fibra ottica senza autorizzazioni e ha sventrato un tratto della pista.

E' avvenuto questa mattina in Piazza Piemonte e Lombardo dove la Polizia Municipale è intervenuta per bloccare i lavori e sanzionare l'impresa.

“Abbiamo immediatamente intimato alla ditta esecutrice di sospendere le opere di posa dei cavi della fibra ottica – precisa l’assessore Giacomo Tumbarello – perché non in regola con le dovute prescrizioni. La ditta, infatti, aveva fatto richiesta di autorizzazione a settembre dello scorso anno e avrebbe dovuto terminare i lavori prima della realizzazione della pista ciclabile. In mancanza dei giusti requisiti, i Vigili hanno dunque bloccato i lavori. Occorre anche precisare che obbligheremo la ditta a ripristinare lo stato dei luoghi; mentre ci riserviamo di chiedere un eventuale risarcimento dei danni arrecati all'immagine della Pubblica Amministrazione. Stiamo inoltre valutando - conclude l'assessore Tumbarello - di sospendere l'efficacia di tutte le autorizzazioni rilasciate per la esecuzione di lavori di canalizzazione su strada, al fine di rivedere gli accordi con i gestori dei sottoservizi".