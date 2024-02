Erice, paura per una fuga di gas

03/02/2024 21:05:00

Una finestra aperta per far cambiare l'aria all'appartamento, il cattivo odore di gas che arriva da una casa vicina e l'immediata telefonata alla sala operativa dei vigili del fuoco. Così sono intervenuti i pompieri in via Manzoni per individuare e interrompere una fuga di gas.

I vigili sono stati avvisati da alcuni cittadini che avevano notato il cattivo odore, tipico del gas, provenire da uno degli appartamenti presenti al civico 74. E quando sono entrati in azione, con tre differenti mezzi, hanno avviato le misurazioni strumentali per avere certezza in merito alle concentrazioni del gas nella zona. E, poi, individuando l'appartamento, hanno risolto il problema, provvedendo alla necessaria areazione del locale.