Da Trapani a Potenza e Roma, i Cpr tra morti invisibili e “sistema”

06/02/2024 21:31:00

Erano le tre di notte del 4 febbraio, l’ultima volta che Ousmane Sylla è stato visto vivo. Pregava di tornare a casa da sua madre e dai suoi fratelli. Poi il suicidio al Cpr di Roma, dove era stato trasferito dal centro di Trapani, in seguito all’incendio di gennaio. Lui è il numero 14 degli “invisibili”, “morti “di e nel Cpr”, negli ultimi cinque anni. Anche Ousmane, come tutti i migranti trattenuti nei centri, era privo di un documento valido per il soggiorno nel territorio europeo. Indietro, pur volendo, non poteva tornare. Tra Guinea e Italia non c’è alcun accordo bilaterale per il rimpatrio.





che, contattato dagli operatori del cpr di Milo per le condizioni di Ousmane, chiese di acquisire una relazione dettagliata sulle condizioni del ragazzo.Ousmane a soli 22 anni, e in Italia da quando ne aveva 16, “andava in escandescenze e non era gestibile”. A quelli come lui, per calmarli, nei Cpr c’è chi somministra psicofarmaci di nascosto o con l’utilizzo della forza e, comunque, senza il consenso informato dei “pazienti”. Come accadeva a Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza. Qui, come raccontato in un servizio di Striscia la Notizia, c’era un vero e proprio sistema di controllo dei trattenuti basato sull’uso/abuso di psicofarmaci da parte di chi doveva tutelare le persone e i loro diritti umani.