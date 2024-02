Siccità in Sicilia, leggero attenuamento a gennaio ma non basta

08/02/2024 22:00:00

La siccità continua a rappresentare una seria preoccupazione per la Sicilia, ma le piogge registrate nel mese di gennaio hanno portato un certo sollievo. Questa è la sintesi della situazione delineata dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (Sias), che ha analizzato i dati pluviometrici nell'isola.

Secondo gli esperti agrometeorologi regionali, le piogge delle prime due settimane di gennaio, seppur inferiori alla media regionale, hanno contribuito ad attenuare la siccità in diverse aree della Sicilia, soprattutto lungo le coste. Tuttavia, nelle aree interne, dove le precipitazioni sono state scarse, i benefici sono stati minimi e temporanei.

Nonostante questo lieve miglioramento, la situazione rimane critica e diversificata rispetto alla fine del 2023, che è stato il periodo più secco mai registrato in Sicilia dalla raccolta dei dati iniziata nel 1921. Mentre alcune zone costiere hanno visto un miglioramento dello stress idrico, nel medio termine gli indici di siccità continuano a evidenziare un grave deficit diffuso.

Le piogge previste per il prossimo fine settimana potrebbero nuovamente attenuare la siccità agronomica, ma non sono sufficienti per ripristinare le riserve idriche dell'isola, che richiederebbero fenomeni più significativi e prolungati.

Il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano fornisce anche un dettagliato indice delle precipitazioni tramite l'indice SPI (Standardized Precipitation Index) per diversi periodi. L'indice a 3 mesi mostra un aumento dei valori su tutta l'isola, sebbene molte aree interne rimangano in uno stato di siccità severa.

Per quanto riguarda l'indice SPI a 6 mesi, si registra un lieve aumento dei valori, ma gran parte del territorio siciliano continua a essere colpito da siccità severa o estrema, con alcune aree particolarmente colpite come il bacino del Simeto e porzioni delle province di Enna, Caltanissetta e Trapani.

Le piogge di gennaio hanno portato un certo sollievo, ma la siccità rimane un problema serio per la Sicilia, richiedendo un costante monitoraggio e interventi mirati per mitigarne gli effetti sul settore agricolo e sul territorio nel suo complesso.