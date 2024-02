09/02/2024 08:00:00

“La formazione professionale e le nuove soluzioni della comunicazione digitale risultano oggi sempre più strumenti necessari per affrontare e superare alcune delle criticità che investono il settore dell’Artigianato Alimentare”. Questo il leit-motiv che ha contraddistinto il briefing territoriale dedicato all’Artigianato alimentare in Provincia di Trapani, organizzato da CIFA Trapani, AssoArtigianato, Associazione panificatori “I Fornarini”, FonARCom, SanARCom ed EPAR, tenutosi nel tardo pomeriggio di ieri presso l’Hotel Visir di Mazara del Vallo.

Un incontro-confronto che ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore che hanno avuto l’opportunità di evidenziare le difficoltà nel portare avanti le rispettive attività, a causa in primis dei crescenti costi di produzione. Dopo i saluti degli organizzatori, il Gaspare Ingargiola (presidente di CIFA Trapani) e di Francesco Alagna (presidente dell’Associazione “I Fornarini”, confederata di CIFA), vi sono stati alcuni interventi relativi a prospettive e soluzioni: Marco Parrinello ha parlato di “Evoluzione del mestiere di panificatore, fiscalità e crescita dei costi”; Duilio Pecorella (responsabile Formazione e Istruzione UNPI Sicilia-CIFA Trapani) ha parlato delle opportunità offerte dalla formazione professionale per gli operatori economici; l’esperto in web marketing Marco Tumbiolo (responsabile web CIFA Trapani) ha illustrato alcune soluzioni di comunicazione aziendale anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Infine Gaspare Ingargiola, prima di ringraziare quanti intervenuti, ha parlato del rinnovo del CCNL CIFA-Confsal del comparto alimentare 2024-2027.