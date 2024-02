Terna investe altri 500 milioni per l'elettrodotto tra Sicilia e Sardegna

10/02/2024 08:00:00

La partnership tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Terna ha raggiunto un nuovo traguardo con la firma del contratto relativo all'ultima tranche del finanziamento da 1,9 miliardi di euro per il progetto Tyrrhenian Link. Questo ambizioso collegamento elettrico sottomarino è progettato per unire la penisola italiana alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna, portando benefici significativi per l'intero sistema energetico nazionale.

L'accordo è stato formalizzato durante il Forum della BEI tenutosi nel cuore del Lussemburgo, un evento che ha riunito eminenti personalità politiche, dirigenti d'azienda, accademici e rappresentanti della società civile. In questo contesto, Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, e Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, hanno dato vita a un incontro significativo, discutendo le prospettive di collaborazione future volute a sostenere la transizione energetica e gli obiettivi di Repowereu.

Questa nuova tranche di finanziamento, del valore di 500 milioni di euro, si aggiunge ai precedenti contratti sottoscritti l'8 novembre 2022 (prima tranche, per 500 milioni di euro) e il 30 marzo 2023 (seconda e terza tranche, per un totale di 900 milioni di euro). Tale investimento è destinato a sostenere attivamente la fase di costruzione e messa in esercizio del "Ramo Est" e del "Ramo Ovest" del Tyrrhenian Link, rafforzando ulteriormente l'infrastruttura energetica del paese e promuovendo una maggiore integrazione delle reti elettriche regionali.