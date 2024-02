Taekwondo: domenica e lunedì la Fighter Taekwonso Sicilia ai Campionati Italiani cadetti

11/02/2024 09:00:00

La Fighter Taekwondo Sicilia del Maestro Gaspare Russo anche nell'anno 2024 presente all' Insubria Cup, competizione rivolta alle categorie juniores, cadetti e seniores, competizione interregionale che si svolge su dieci campi di gara al Pala E Work Arena nella città di Busto Arsizio in provincia di Varese. Gli atleti presenti

• Russo Chiara categoria juniores nere - 44 kg medaglia d’oro;

• Rando Mazzarino Leonard categoria Juniores + 78 kg cinture blu/ rosse medaglia d'oro;

• Nuccio Adele categoria juniores nere - 44 kg medaglia d’ argento;

• Di Alcantari Vittoria categoria juniores nere - 47 kg medaglia di bronzo;

• Pernice Giovanni categoria Juniores nere - 55 kg;

• Valfrè Ignazio categoria Junior rosse - 59 kg;

Ogni gara è un'esperienza portata a casa che arricchisce le competenze tecniche, fisiche e mentali di ogni atleta che con coraggio e voglia di vincere si presenta sul campo di gara. Prossimo appuntamento per i Fighter Taekwondo Sicilia saranno i campionati italiani cadetti cinture rosse e cinture nere che si svolgeranno nella città di Torino giorno 11 e 12 Febbraio. Le altre categorie seniores e juniores saranno impegnati nella preparazione per l’internazionale in Slovenia il 23 Febbraio.