12/02/2024 06:00:00

• Futsal: stupenda 15° giornata del Campionato di serie B in cui militano il Futsal Mazara ed il Marsala Futsal. Un momento magico per il Calcio a 5 in provincia di Trapani che ha visto entrambe le formazioni conquistare l'intera posta in palio in match per nulla facili o scontati in cui i due roster hanno davvero dato l'anima per avere ragione dei rispettivi avversari. I gialloblù di Mister Bruno battono in trasferta con il risultato di 0-3 i calabresi del Bovalino che cercavano punti salvezza a tutti i costi. Ne è uscita una gara complicata per i canarini che hanno davvero dovuto fare ricorso a tutte le proprie capacità per portare a casa i tre punti che consentono a Mister Bruno e compagni di tornare in vetta alla classifica. Strano a dirsi, ma dopo due sfide davvero accese tra le due trapanesi, che di certo non pensano a farsi favori, il Mazara dovrebbe ringraziare i cugini del Marsala che in una partita vietatissima ai malati di cuore batte l'ex capolista Mistral Meeting per 4-3 in un match con diverse scintille in campo e tra gli spalti vista l'importanza della posta in palio. Una gara che avrebbe potuto allontanare i lilibetani di Mister Giacalone dalla vetta della classifica ed invece fa rimanere invariata a 5 lunghezze la distanza dalla capolista Mazara ed avvicina i lilibetani ad un punto dal Soverato ed a tre dallo stesso Mistral Meeting. Una partita in cui Tendero e compagni, grazie alla cristallina classe posseduta, riescono a mantenere la calma quando in ritardo di una rete, sul finale del match, ribaltano il risultato con giocate spettacolari. Un grande successo che merita altri risultati positivi per un finale di campionato al cardiopalma che il folto pubblico del Palazzetto sta dimostrando di gradire affollando l'impianto lilibetano e regalando quella grande cornice di presenze che rende ogni match davvero spettacolare. Di seguito gli highlights del match:

• Handball: in A1 femminile l'AC Life Style Handball Erice, ha vinto a Casalgrande il turno infrasettimanale per 18-26 grazie all'ottima vena realizzativa della Gorbatsjova e della Manojlovic, entrambe a segno con 6 reti. L'ottima prova ha portato il team ericino in vetta alla classifica confermando le mire di conquista dello scudetto a cui le Arpìe ericine ambiscono già almeno dalla passata stagione. Sabato scorso, sempre in trasferta, a Mezzocorona si imporranno con il largo risultato di 19-36. Quasi il doppio delle realizzazioni delle avversarie rendono l'idea di quanto strutturato sia il roster neroverde che nella doppia trasferta settimanale non si è lasciato distrarre da stanchezza o quant'altro. Le rotazioni ben orchestrate da Coach Manojlovic hanno portato alle 10 realizzazioni di Giulia Losio ed alle 8 di Hanna Storozhuk. Nella prossima giornata il team ericino rispettarà il turno di riposo che le spetta in campionato attendendo il sorpasso della Jomi Salerno che giocherà un match facile contro il fanalino di coda Sassari, ma soprattutto attendendo gli scontri diretti contro Pontinia, Brixen prima e la stessa Salerno del 27/04 che decreteranno la griglia di partenza dei prossimi Play-Off.

• Handball: in A2 Bronze perde una irripetibile occasione per rimanere agganciata alla testa della classifica la Puleo Il Giovinetto Petrosino che in casa perde lo scontro diretto contro il Noci per 25-26. Davvero un grande peccato per il team di Coach Fiorino che così dovrà vincere le quattro partite che restano di stagione regolare ed attendere i risultati delle avversarie dirette per potersi giocare i preventivati Play-Off. Grande prestazione di Leonardo Pantaleo che con le sue 13 reti è il Top Scorer del match posizionandosi anche al primo posto della speciale classifica capocannonieri del torneo. Ottima prestazione anche per Bolokapic con 6 reti che giornata dopo giornata fa sentire il proprio peso in attacco. Poi, 3 reti a testa per capitan Lo Cicero e per Mistretta. Prossimo match il 17/02 in trasferta a Pescara nella prima delle quattro finali che attendono i petrosileni. Di seguito l'intero match:

• Basket: il Trapani Shark perde in trasferta a Cividale del Friuli il suo primo match della fase ad orologio. Un 73-68 che visto dall'alto di una strepitosa stagione regolare fa saltare subito agli occhi lo scarno bottino dei granata che producevano quasi sempre 90 punti a partita e che stavolta, al cospetto di un ottimo roster, in un palazzetto che ha sostenuto i friulani dal primo all'ultimo istante, impone un ragionamento che esula dall'infortunio di Imbrò e si sofferma sulle basse percentuali di tiro dei granata. Coach Daniele Parente ruota bene il roster che fino al termine del terzo quarto vedeva Notae e compagni in vantaggio di sei punti, ma sarà nell'ultima frazione che si consumerà la sconfitta, un recupero prodigioso del Cividale con un gap finale di 11 punti che i granata non sono più riusciti a colmare di fronte ad una ottima fisicità degli avversari che inanellavano canestri e percussioni impossibili da fermare. Troppi errori dalla lunetta dei tiri liberi hanno poi dato la mazzata finale in una sfida che per quanto riguarda il risultato è subito da dimenticare ma che bisognerà prendere ad esempio se si vorrà davvero il salto di categoria. Questo il tabellino: Horton 9, Renzi 11, Notae 8, Mian 14, Mollura 2, Rodriguez 4, Marini 4, Pullazi 2, Mobio 14. Per il Cividale Top Scorer in doppia cifra Lamb con 21 punti, Redivo 18, Dell'Agnello 10.

• Calcio Eccellenza: momento magico per il Castellammare che nell'anticipo di sabato in casa batte per 1-0 il forte Pro Favara seconda forza del campionato. I biancoazzurri, così, saltano direttamente in terza posizione attendendo il match domenicale del Mazara 46. Il Mazara 46, perde di misura contro la capolista Nissa. I giallorossi del ritornato in panca Mister Iacono, non riescono in trasferta a fermare la Nissa che così si lancia nuovamente a caccia della serie D, che solo a causa di catastrofi potrebbe perdere. Grandi risultati per le trapanesi Accademia e Fulgatore che vincono entrambe e foraggiano la propria classifica di tre importantissimi punti salvezza. L'Accademia in trasferta a Misilmeri per 0-1 ed il Fulgatore in casa per 2-1 contro lo Sciacca. Va benissimo anche alla Folgore di Castelvetrano che batte in casa il Casteldaccia per 2-0 e consolida la propria salvezza in classifica. Va male soltanto nella Città di Mazara, perchè dopo la sconfitta del 46, i gialloblu di Mister Dino Marino vengono sconfitti nello scontro diretto casalingo contro l'Aspra. Nelle more dei buoni ultimi risultati, si attendeva ben altro da questa partita perchè adesso sono stati superati in classifica proprio dagli odierni avversari. Ci sarà ancora da lavorare, ma la salvezza è possibile.

• Calcio Promozione: Vittoria doveva essere e vittoria è stata per gli azzurri di Mister Totò Brucculeri che battono in casa 4-0 il Casteltermini. Dopo la sconfitta nella trasferta di San Giovanni Gemini il Marsala era chiamato alla conquista dell’intera posta in palio contro un avversario ostico che sarebbe venuto a Capo Boeo con la voglia di conquistare almeno un punto. Ed invece, i circa 500 spettatori del Municipale Nino Lombardo Angotta, hanno dovuto attendere soltanto un paio di minuti dal fischio d’inizio della Sig.ra Scalzo di Enna, per il primo gol degli azzurri, seguiti al 10' dal raddoppio di Nocito. Il terzo gol sarà ad opera di Marchese che è lesto ad approfittare di una dormita della diesa avversaria. Nella ripresa la quarta rete ad opera di Carlo Rallo, al suo secondo gol stagionale. Adesso testa alla prossima partita: la trasferta di Partinico contro il team di Riccardo Abbenante; un match sicuramente difficile da affrontare ma alla portata degli uomini di Mister Brucculeri.