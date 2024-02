Crisi agricoltura, la manifestazione di oggi e le istanze presentate alla Regione. Il video

14/02/2024 20:00:00

Non solo tanti agricoltori da ogni parte della Sicilia ma anche tanti sindaci siciliani a sostegno dei lavoratori della terra questa mattina davanti a Palazzo d'Orleans sede della Regione Siciliana, per la manifestazione a sostegno dei lavoratori di tutto il comparto agricolo, organizzata da Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Sul palco a fare una sintesi del documento presentato al governo regionale e nazionale, Antonio Parrinello dell'associazione "I Guardiani del Territorio".

"Lo sforzo che è stato fatto non è chiedere la luna, ma chiedere cose che si possono fare e che si potevano fare ieri afferma Antonio Parrinello - Per la questione dei danni c'è la legge 102 del 2004 che dice una cosa molto semplice, se c'è un danno superiore al 30%, gli agricoltori hanno la possibilità di avere un ristoro fino all'80%, non l'1%. C'è poi il problema del debito, le aziende agricole sono indebitate e sempre secondo la legge 102 c'è la possibilità di avere una garanzia fino all'80% del debito. I modi su come distribuire le risorse e affrontare i nodi strutturali della crisi agricola siciliana ci sono tutti, bisogna volerlo".

"Abbiamo avuto un incontro telefonico con l'assessore regionale Sammartino - dice Davide Piccione, portavoce dei "Guardiani" - l'unico impegno che ha preso è quello di cercare di farsi portavoce e fare da pungolo nei confronti del governo nazionale e della commissione europea per far in modo che queste proposte siciliane vengano accolte nei tavoli dove possano essere discusse".

Presenti alla manifestazione, tra gli altri, anche l'assessore all'agricoltura del Comune di Petrosino, Caterina Marino, e il deputato regionale Stefano Pellegrino. Qui di seguito il video con gli interventi e le interviste.