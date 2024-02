Valderice, polemica sulla riqualificazione di San Marco

15/02/2024 22:00:00

A Valderice è polemica sul progetto di riqualificazione del centro storico di San Marco. Sono previste, infatti, da parte del Comune delle azioni che mirano alla valorizzazione del Borgo Antico, tra le quali, importanti misure di agevolazioni fiscali e tributarie alle nuove attività economiche che vorranno a insediarsi.

Alle parole del sindaco Francesco Stabile rivolte al gruppo di minoranza (ne abbiamo parlato qui): "Dispiace constatare soltanto che, il Gruppo Consiliare di minoranza, "la Scelta", si è astenuto incomprensibilmente, ad eccezione del consigliere Palermo, dimostrando ancora l'incapacita' di fare sintesi anche fra loro... perdendo l'ennesima occasione di condividere un atto per il bene della comunità", risponde con una nota il consigliere Massimo Di Gregorio a nome del gruppo consiliare La Scelta.



"Il Sindaco Stabile stia sereno. Il gruppo “La Scelta” sa bene quando astenersi, quando condividere un atto deliberativo e quando votare contro - si legge nella nota -. Per il resto si preoccupi di fare sintesi all'interno della sua maggioranza, dove serpeggiano malumori e perplessità, che fa finta di non vedere, sul suo modo di confrontarsi con le rappresentanze consiliari. In più, non ci vuole molto per capire che valorizzare un territorio per renderlo attrattivo per chi vuole fare impresa, comporta una visione d'insieme e un impegno sinergico completo, strutturato e strategico. Tutti i luoghi del territorio valdericino ove è possibile individuare peculiarità storiche e fenomeni di abbandono di numerose unità abitative vanno valorizzati. Ogni borgo/frazione deve pertanto essere oggetto di studi di fattibilità e di confronto con i cittadini, le imprese, le associazioni, evitando di limitarsi ad operazioni francobollo di corto respiro".

Di Gregorio ricorda che per anni è stato proposto dal suo gruppo di abbattere gli oneri di urbanizzazione e questa proposta è stata sempre bocciata: "Per questi motivi l'opposizione ha proposto per sei anni consecutivi di allargare il raggio d'azione proponendo di abbattere del 95% gli oneri di urbanizzazione nei borghi storici di San Marco, Misericordia, Sant’Andrea e Bonagia. Proposta bocciata ogni anno, per sei anni, senza dare una plausibile spiegazione (!) a conferma che non si cerca il dialogo e non si accetta il confronto propositivo che dovrebbe contraddistinguere l'operato di chi governa la cosa pubblica. Ciò malgrado proviamo comunque a fare un passo in avanti tutti insieme. Se davvero vogliamo dare concretezza all’azione politica, se davvero vogliamo dare una nuova prospettiva al nucleo storico di San Marco, investiamo su una misura che possa rappresentare una soluzione al problema della viabilità".

Infine l'appello e la richiesta all'amministrazione affinchè si possano realizzare parcheggi pubblici: "Impegniamoci tutti, maggioranza ed opposizione, Consiglio comunale e Giunta, a prevedere sul prossimo bilancio una somma adeguata per realizzare delle aree di parcheggio lungo la Via Simone Catalano. Non è difficile e neanche costosissimo. Basta acquistare uno o più immobili in stato di abbandono per recuperare lo spazio necessario per la realizzazione dei sempre più indispensabili parcheggi pubblici. Invece, di sfidarci sui social con l’ennesimo post, sfidiamoci sulle cose da fare. Facciamolo subito. Noi siamo pronti".