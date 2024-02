Sale ancora la benzina. Ecco i prezzi in Sicilia ed in provincia di Trapani

18/02/2024 15:02:00

Sale ancora il prezzo della benzina.

Dopo aver superato, soltanto pochi giorni fa, la soglia di 2 euro al litro in modalità servito, nelle ultime ore è stato addirittura sfondato il tetto di 2,5 euro al litro per la benzina (sempre servita) in alcuni distributori sparsi sul territorio nazionale della rete stradale ordinaria. La nuova situazione è stata resa nota da Assoutenti dopo aver analizzato i dati messi a disposizione dal ministero grazie all'”Osservaprezzi Carburanti” del Mimit (Ministero delle Imprese e Made in Italy) che “permette di consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, come comunicati dagli esercenti”.

La situazione preoccupa i consumatori e solleva timori riguardo alla possibile escalation dei costi, che potrebbero avere ripercussioni sull’economia del Paese.

Qui la situazione in Sicilia.

Questi i dati per la provincia di Trapani, aggiornati ad ieri, 17 Febbraio 2024.

Prezzo medio carburante nella Provincia di TRAPANI

Benzina (Self): 1,858 €/L

Gasolio (Self): 1,823 €/L.

GPL (Servito): 0,885 €/L.

Metano (Servito): 1,763 €/L.



Prezzo medio carburante nel Comune di MARSALA

Benzina (Self): 1,867 €/L

Gasolio (Self): 1,821 €/L.

GPL (Servito): 0,889 €/L.

Metano (Servito): 1,699 €/L.

Il distributore che offre la benzina al prezzo più basso (1,744 €/L) nella Provincia di TRAPANI è ENI che si trova nel Comune di TRAPANI.