Stasera in tv c'è Makari, fiction girata in Sicilia occidentale

18/02/2024 17:35:00

Stasera in tv comincia la terza stagione di Makari, serie tv girata in provincia di Trapani, principalmente a San Vito Lo Capo e a Castellammare del Golfo (con qualche polemica del Sindaco di Castellammare, perchè la sua città è poco menzionata).

“Màkari ha fatto da traino affinché altre produzioni cinematografiche scegliessero la Sicilia occidentale quale set”. A dirlo è Ivan Ferrandes, location manager e Presidente della Filming to West Sicily, che ha tenuto così ad introdurre la terza stagione della fiction, la cui prima puntata sarà trasmessa su Rai1 oggi domenica 18 febbraio, in prima serata.

“In questi tre anni è stata il nostro cavallo di battaglia- continua Ferrandes- quello dei grandi numeri. Dobbiamo dare merito anche a questa fortunata serie tv, se le attrattive del nostro territorio hanno registrato un tangibile rilancio in termini promozionali ed economici”.

Ed effettivamente, i nuovi quattro episodi della terza stagione di Màkari- nel cast protagonisti Claudio Gioé, Ester Pantano e Domenico Centamore- sono stati girati in ben 16 comuni della Sicilia occidentale.

“Abbiamo iniziato le riprese ad aprile 2023 a Mondello, proseguendo poi su Castellammare del golfo, Alcamo, Favignana, Gibellina, Paceco, Marsala, Mazara , Petrosino, San vito lo capo, Custonaci, Erice, Misiliscemi, Santa Ninfa, Valderice, Trapani. Quasi 100 giorni di riprese con non poche difficoltà , considerando che abbiamo terminato ad agosto e quindi lavorando in piena stagione estiva. Le sinergie e le professionalità hanno fatto la differenza , ognuno per le proprie competenze”.

Ferrandes si riferisce, in particolare, ai circa settanta professionisti del cinema della Filming to West Sicily, ormai da anni impegnata nella promozione delle bellezze del territorio attraverso la settima arte, con il beneplacito e in sinergia con la Sicilia Film Commission e con i 32 comuni della Sicilia occidentale che hanno sottoscritto con l’Associazione un protocollo d’intesa per agevolare il più possibile il lavoro delle case di produzione cinematografica.

“Negli ultimi tre anni- conclude- sono oltre 20 i titoli, tra cinema fiction e tv- che hanno visto quale location proprio la Sicilia occidentale. Abbiamo accolto, tra le altre, le produzioni di “Indiana Jones5” , Io Capitano di matteo Garrone, La stranezza , o serie Netflix come il Gattopardo o Supersex, che sono prossime all’uscita".