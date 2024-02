Pallamano: domenica l'Alcamo si gioca la terza Coppa Italia consecutiva di serie B

18/02/2024 08:00:00

L'Alcamo cerca l'impresa a Gela, dove Domenica 18 Febbraio andrà in scena la Final 4 di Coppa Sicilia con il sodalizio Alcamese che arriva da campione in carica, anzi da detentrice delle due ultime edizioni. Nel 2022, vittoria con l'Aretusa dopo un tempo supplementare al Pala CUS di Palermo, mentre nel Gennaio dello scorso anno al Nuovo Pala Verga, dinanzi al suo pubblico, la formazione Alcamese ebbe la meglio sull' Aetna Mascalucia.

Alcamo che parte dalla scomoda posizione di Favorita anche perché ci arriva da prima della classe nel Campionato di serie B con 21 punti all'attivo, frutto di 10 vittorie e un pareggio, e da ben 30 risultati utili consecutivi. Sulla sua strada, in semifinale, troverà Messina, che ha terminato il girone di andata al 4° a quota 15 , andando incontro ad una sconfitta sorprendente nell'ultima di andata in trasferta con l'Agriblu Scicli, per giunta priva di due elementi di spicco come La Placa e Gulino. Sconfitta dei peloritani che ha rimescolato le carte perché sembrava quasi scontato che Alcamo dovesse affrontare l'Aretusa, che pur soffrendo è uscita vittoriosa da Ragusa. Messina ed Alcamo si sono già affrontate nel girone di andata, al Pala Mili ebbe la meglio la squadra di Benedetto Randes per 31-24 al termine di un match equilibrato, soprattutto nel primo tempo che si concluse per 14-13 per Alcamo, che riuscì poi ad allungare nella seconda parte della ripresa. Variabile importante è che le due Semifinali si giocheranno sulla distanza di due tempi da 25 minuti, mentre le finali sulla distanza di 30 minuti per tempo. Messina - Alcamo si giocherà Domenica 18 con inizio alle ore 11.45, nella prima semifinale, anche questa dal pronostico equilibrato tra Girgenti e Aretusa, sono gli agrigentini che hanno chiuso al secondo posto in classifica il girone di andata a quota 17 ed Aretusa con 16, ma capace di vincere lo scontro diretto in trasferta per 33-31. Sarà quindi grande spettacolo a Gela al Pala Livatino e anche in TV, su Tele Tris canale 86 e su la Pagina Facebook della Figh Sicilia dove saranno trasmesse le due Semifinali e le due finali dell'edizione 2024 della Coppa Sicilia di Pallamano.