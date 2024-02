Venerdì la sala conferenze di Assostampa intitolata a Giovanni Ingoglia

21/02/2024 11:00:00

In occasione del corso di formazione dell'Ordine dei giornalisti su "L'informazione culturale, strumento per la crescita di un territorio" che si terrà venerdì prossimo 23 febbraio, a partire dalle 16,00, si intitolerà la sala conferenze della sede dell'Assostampa al collega Giovanni Ingoglia, già segretario provinciale del sindacato unitario dei giornalisti, cui ricorre il terzo anniversario dalla scomparsa.

La sede si trova in via duca d'Aosta 59 a Erice, Casa Santa, in un locale confiscato alla criminalità organizzata, che il comune di Erice ha assegnato all’Associazione Siciliana della Stampa.

La cerimonia si svolgerà al termine del corso, corso che vedrà la partecipazione del vice caporedattore della TGR Giuseppe Ardica, di Luigi Biondo, direttore Parco archeologico di Segesta, di Margherita Giacalone, già direttrice Biblioteca Fardelliana di Trapani e dell'editore Ernesto Di Lorenzo. Modererà gli interventi Mariza D'Anna, giornalista del quotidiano La Sicilia.